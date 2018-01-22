Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi Ankara

Afrin’i terör örgütlerinden temizlemek için önceki gün başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’nda kara operasyonu aşamasına dün geçildi. Operasyonun ikinci safhasında terör yuvalarına ÖSÖ ile birlikte kara harekâtı başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri saat 11.05’te Kilis’in Gülbaba mevkiinden Afrin’e girdi. 153 hedefin ateş altına alındı.

Askerî kaynaklar kırsalda ciddi bir direnişle karşılaşılmadığını, teröristlerin köy ve kasabalara çekildiğini duyurdu. Mehmetçik ve ÖSO Afrin’de ilerlemeye devam ederken köyler de teröristlerden birer birer alınmaya başlandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar ve Kuvvet Komutanları sınır hattına giderek harekâtı yerinde izledi. İşte başladığı andan itibaren saat saat Zeytin Dalı Harekâtı:



20 OCAK 2018

17.00: HAVA HAREKÂTI BAŞLADI. Afrin’deki terör hedeflerine F-16’lar bomba yağdırdı.

17.40: ADI ZEYTİN DALI: Operasyona “Zeytin Dalı” ismi verildi.

18.30: BALYOZ DARBESİ. 72 savaş uçağıyla örgütün silah depoları ve lojistik unsurları imha edildi. 113 hedeften 108’i başarıyla vuruldu.

19.15: PLAN TIKIR TIKIR. Hastanelere getirilen ölü ve yaralıların tümünün PYD/PKK’lı olduğu belirtildi.

19.30: MİNNİĞ VURULDU: ABD’nin YPG’ye silah sevkiyatında kullandığı Minniğ askerî havaalanı vuruldu.

21.30: KARADAN BASKIN BAŞLIYOR. Başbakan, operasyonda kara harekâtı aşamasına geçileceğini duyurdu.



21 OCAK 2018

00.28: TAM FIRTINA. Kilis-Hatay hakkındaki PYD mevzileri Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.

01.43: HIZLA SEVKİYAT. Askerî araç yüklü tırlar Halep’in Azez ilçesine doğru geçiş yaptı.

02.18: KİLİS’E 4 ROKET. Kilis kent merkezinde bir mahalleye 4 roket düştü.

11.05: KARADAN AFRİN’E. Afrin’e kara harekâtı başladı. Mehmetçik Kilis’in Gülbaba’dan Afrin’e girdi.

11.30: 153 HEDEF İMHA. 153 terör hedefi, ateş altına alındı.

12.45: 5 KM İLERLENDİ. Zırhlı araçlar ile Özel Kuvvetler ve piyade güçleri Afrin’in içlerine doğru ilermeye başladı.

14.20: ŞENGEL ELE GEÇİRİLDİ. ÖSO, Türkiye sınırından girilince ilk köy olan Şengel köyünü terör örgütü PKK-PYD’den aldıklarını duyurdu.

15.30: KOMUTANLAR SINIRDA: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar ve Kuvvet Komutanları sınır hattına gitti.

16.00: REYHANLI’YA SALDIRI: Hatay’ın Reyhanlı ilçesine üç adet roket atıldı. 1 kişi hayatını kaybetti. 32 vatandaş yaralandı.

17.00: KÖYLER ALINDI: Dört köy, teröristlerden temizlendi.

19:30 5 KİLOMETRE GİRİLDİ: TSK birlikleri Afrin içerisinde ilerledikleri mesafe 5 kilometreyi geçti. Teröristlerden temizlenen köy sayısı 9’a ulaştı.

21.29 OBÜSLER VURDU: Kilis'e tekrar roket atıldı. Roketlerin ardından YPG mevzileri, Fırtına obüsleri ve ÇNRA’larla yoğun ateş altına alındı.

23.00 Reyhanlı'ya da roket atan teröristlere ait iki hedef, yerinin tespit edilmesinin ardından hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi.