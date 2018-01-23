Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

TSK’da son dönemde ‘FETÖ üyesi’ olduklarını itiraf eden subayların sayısının artması farklı tartışmaları da beraberinde getirdi. Hükûmet içinde bu yöntemin de bir ‘FETÖ projesi’ olup olmadığına yönelik şüpheler dile getirilirken, son üç ayda 70’in üzerinde subayın ‘itirafçı’ olması dikkat çekici bulunuyor. İtirafçı subayların, görevde tutularak FETÖ konusunda itirafta bulunacak diğer subayları cesaretlendireceğine yönelik görüşlere rağmen, TSK ve Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu öneriye sıcak bakmıyor. Son dönemde itirafçıların sayısının artması üzerine de TSK bünyesinde FETÖ ile mücadele konusunda uzman olan iki ayrı ekip oluşturuldu. İtirafçıların verdiği bilgilerin doğru olup olmadığı bu iki ekip tarafından en ince detayına kadar inceleniyor ve dosyalarda yer alan bilgiler farklı şekilde teste tabi tutuluyor.

ÖNEMLİ BİLGİ VERMEDİLER

Bugüne kadar itirafçı subaylardan ‘Örgüte dair çok önemli bir bilgi elde edilemediğini’ belirten Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, şu değerlendirmeyi yaptı: “Şu ana kadar itirafçı olup da göreve iade edilen kimse yok. Mahkeme süreci bitene kadar açığa alınmaları durumu devam edecek. Bu risk göze alınamaz. Çünkü o kişilerin itiraflarından yola çıkılarak örgütle ilgili çok da farklı verilere ulaşıldığı söylenemez. Top çeviriyorlar. Tamamen ceza indirimlerinden yararlanmak ve belki de örgütün talimatı ile yapılan itiraflar olma ihtimali yüksek.”