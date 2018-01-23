Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Kesimoğlu daha önce Gazi Özdere’ye evlenmesi durumunda “kız istemeyi” kendisinin yapacağına söz vermiş ve o gün söz yüzüklerini keseceğini de belirtmişti. Kesimoğlu verdiği bu sözü tuttu ve El Bab’da Gazi olan Sezer Özdere’ye geçtiğimiz akşam kız istedi.

Lüleburgazlı Senem Doğan ile hayatını birleştirme kararı alan Gazi Özdere’nin bu mutlu gününe Kesimoğlu ortak oldu. Kesimoğlu, Doğan’ın ailesinden Özdere ailesi adına Senem Doğan’ı istedi. Söz yüzüklerini de kesen Kesimoğlu, "Suriye El-Bab’da kahramanca çarpışarak Gazi olan hemşehrimiz, sevgili kardeşim Sezer Özdere’ye söz vermiştim, bir gün evleneceği zaman kız istemeyi yapmak üzere. Bu akşam çok mutluyum çünkü Lüleburgaz’da sevgili Senem Doğan ile sözlerini kestik. Hayırlısı olsun, Allah tamamına erdirsin" dedi.