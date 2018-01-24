Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM), 500 polisle şafak vakti operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, sosyal medyada PKK/YPG-PYD için halkı sokağa çıkmaya çağıran ve terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.