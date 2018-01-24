Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM), 500 polisle şafak vakti operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, sosyal medyada PKK/YPG-PYD için halkı sokağa çıkmaya çağıran ve terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adana’da terör operasyonu: 9 gözaltı
24.01.2018 - 08:49 | Son Güncelleme: 24.01.2018 - 08:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da Afrin operasyonu nedeniyle halkı sokağa çıkmaya çağıran ve PKK/YPG-PYD hakkında övücü paylaşımlarda bulunan 9 kişi, şafak vakti yapılan baskınla gözaltına alındı.
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