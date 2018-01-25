Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK)  Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatıyla çözülme yaşayan  PYD mensuplarının kaçış planları yaptığı, yakalanan teröristlerin ifadelerine  yansıdı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında  TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları tarafından Afrin kırsalında yakalanan  ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan üç terörist, ifadelerinde örgütte  yaşananları anlattı.

Teröristler, PYD'nin kendilerini ölümle tehdit ettiğini, zorla örgüte  katıldıklarını ileri sürdü.

"AİLENİZİ ÖLDÜRÜRÜZ DİYEREK ÖRGÜTE ELEMAN ALIYORLAR"

PYD'nin, "Ailenizi ve sizi öldürürüz" diyerek örgüte eleman temin  ettiğini savunan teröristler, örgüte katılanlara 45 gün silah eğitimi verildiğini  aktardı.

Eğitimlerin ardından teröristlerin bölgeye yönlendirildiğini öne süren  teröristler, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Suriye'nin Adamanlı Köyü'nde yaklaşık  30 PYD mensubunun bulunduğunu bildirdi.

"HAREKÂT İLE KAÇIŞ BAŞLADI"

Zeytin Dalı Harekatının başlamasıyla örgüt içerisinde yaşananları  anlatan teröristler, operasyonla örgüt içerisinde korku yaşandığını dile getirdi.

Teröristler, "Türk askerinin operasyonuyla örgüt içerisinde panik  yaşandı. İlk olarak tankların sınıra yaklaştığını gördük. Tankların girişiyle  köydeki bütün örgüt mensuplarının kaçışı başladı. Biz kaçamadık ve yakalandık."  ifadelerini kullandı.

Bölgeden kaçanlar arasında örgütün sözde komutanlarından birisinin de  olduğunu aktaran teröristler ifadelerinde, örgüt içerisinde ABD'nin PYD'ye silah  ve yaşam malzemesi yardımı yaptığının anlatıldığını kaydetti.