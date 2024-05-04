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Üzerinde Rusça yazılar var! Karadeniz'de şüpheli cisim alarmı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Üzerinde Rusça yazılar var! Karadeniz&#039;de şüpheli cisim alarmı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bartın Amasra sahillerinde görülen cisim sahil güvenlik ekiplerimi alarma geçirdi. Yapılan incelemelerde şüpheli cismin, Rus yapımı mermi ya da roket motoru olduğu tahmin ediliyor.

Bartın’ın Amasra ilçesi Akkonak koyunda denizde şüpheli bir cisim gören vatandaşlar paniğe kapıldı. Cep telefonu ile cismi görüntüleyen vatandaşlar, mayın olabileceğini düşünerek sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

ÜZERİNDE RUSÇA YAZILAR VAR

Amasra Sahil Güvenlik Grup komutanlığı ekipleri, cismin çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Rusça yazıların bulunduğu belirlenen cismin patlayıcı bir madde olmadığı belirlendi. Ardından Sahil güvenlik ekipleri tarafından detaylı incelenmek üzere cisim denizden çıkartıldı.

Üzerinde Rusça yazılar var! Karadeniz'de şüpheli cisim alarmı - 1. Resim

MERMİ YA DA ROKET MOTORU OLABİLİR

Yapılan ilk araştırma ve incelemelerde cismin Rus yapımı mermi yada roket motoru olma ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Şüpheli cismin ne olduğu ise yapılacak detaylı araştırmanın ardından netleşeceği belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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