Üzerinde Rusça yazılar var! Karadeniz'de şüpheli cisim alarmı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Mayıs 2024 16:23 - Güncelleme: 4 Mayıs 2024 16:31 - Güncelleme:

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Bartın Amasra sahillerinde görülen cisim sahil güvenlik ekiplerimi alarma geçirdi. Yapılan incelemelerde şüpheli cismin, Rus yapımı mermi ya da roket motoru olduğu tahmin ediliyor.