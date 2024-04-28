Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Muş ve Hatay'ın ardından şimdi de Elazığ! Gökyüzündeki garip cisim tedirgin etti

Muş ve Hatay'ın ardından şimdi de Elazığ! Gökyüzündeki garip cisim tedirgin etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde gökyüzünde görülen garip cisim, tedirgin etti. Benzer cisimler Muş'un Varto ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde de görüntülenmişti.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Okçular köyü Avdelan mezrasında garip bir cisim görüldü. Sabah saatlerinde gökyüzünde ilerleyen cisim, Özgür Özcan tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anlar tedirgin ederken görüntüyü çeken Özcan, şaşkınlığını gizleyemedi.

Aynı cisim, dün Muş’un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında görülmüş, koyun otlatan bir çoban tarafından kaydedilmişti.

Öte yandan Hatay’ın İskenderun ilçesinde de gökyüzünde tanımlanamayan 3 cisim görüntülenmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Portekiz'den sömürge dönemi açıklaması: "Tazminat ödemeyeceğiz"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trafikte sözlü tartışma dehşeti: Ailesinin gözü önünde katledildi! - GündemAilesinin gözü önünde katledildi!Sosyal medyada gündem olmuştu! Bakanlık Antalya'da 'millet farkı' alan otelden savunma istedi - GündemAntalya'daki ünlü otele soruşturma!Anadolu tarihinin başladığı yerde müthiş keşif: 4 bin yıl önceki meslekler gün yüzüne çıktı! - Gündem4 bin yıl önceki meslekler gün yüzüne çıktı!Özgür Özel'den dikkat çeken sözler: Kaybede kaybede... - GündemÖzgür Özel'den dikkat çeken sözler!Suudi Arabistan'a kritik ziyaret! Bakan Şimşek Türkiye'yi temsil edecek - GündemSuudi Arabistan'a kritik ziyaret!Bir silahlı saldırı daha! Etiler’deki Nusret kurşunların hedefi oldu - GündemBir silahlı saldırı daha!
Sonraki Haber Yükleniyor...