Muş ve Hatay'ın ardından şimdi de Elazığ! Gökyüzündeki garip cisim tedirgin etti
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde gökyüzünde görülen garip cisim, tedirgin etti. Benzer cisimler Muş'un Varto ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde de görüntülenmişti.
Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Okçular köyü Avdelan mezrasında garip bir cisim görüldü. Sabah saatlerinde gökyüzünde ilerleyen cisim, Özgür Özcan tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anlar tedirgin ederken görüntüyü çeken Özcan, şaşkınlığını gizleyemedi.
Aynı cisim, dün Muş’un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında görülmüş, koyun otlatan bir çoban tarafından kaydedilmişti.
Öte yandan Hatay’ın İskenderun ilçesinde de gökyüzünde tanımlanamayan 3 cisim görüntülenmişti.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı