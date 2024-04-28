Muş ve Hatay'ın ardından şimdi de Elazığ! Gökyüzündeki garip cisim tedirgin etti

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Nisan 2024 14:30 - Güncelleme: 28 Nisan 2024 14:36 - Güncelleme:

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Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde gökyüzünde görülen garip cisim, tedirgin etti. Benzer cisimler Muş'un Varto ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde de görüntülenmişti.