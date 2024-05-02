Türkiye'nin dört bir yanında görüldü! İstanbul'da gökyüzünde tedirgin eden garip cisim...

Türkiye'nin dört bir yanında gökyüzünde görülen garip cisimler tedirgin ediyor... Muş, Hatay ve Elazığ'da gökyüzünde görülen garip cisimler İstanbul'da da görüldü. Bir vatandaş, “Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı" dedi.

Türkiye'nin farklı illerinde gökyüzünde görülen tanımlanamayan cisimleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Muş, Hatay ve Elazığ'da görülen cisimler şimdi de İstanbul'da ortaya çıktı.

"SANKİ TAKIM ELBİSE GİYMİŞLERDİ"

Muş’un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında tanımlanamayan ve uçan bir insanı andıran görüntüler geçtiğimiz günlerde Hatay'da da ortaya çıktı. Gökyüzündeki cisimleri cep telefonu kamerasına kaydeden 35 yaşındaki Ali Değirmenci, “Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla çekime aldım ve daha sonra üçü de farklı noktalara yönlendi. Bir anda heyecanımı gizleyemedim" dedi.

İSTANBUL'DA DA GÖRÜLDÜ

Elazığ'da da kaydedilen görüntülerin ardından gizemli cisim son olarak İstanbul semalarında görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntülerde vatandaşlar; "Şuna bak şuna bak... Ne bu? Geliyor mu gidiyor mu? Bak bize doğru geliyor" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi.