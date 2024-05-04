Bakan Fidan'dan Gambiya'da temaslar! Önce Cumhurbaşkanı sonra Türk iş insanlarıyla buluştu
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
15. İslam Zirvesi'ne katılmak için Gambiya'nın başkenti Banjul'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kabul edildi. Fidan daha sonra Gambiya’da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle buluştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. İslam Zirvesi'ne katılmak için Gambiya'ya gitti. Bakan Fidan, başkent Banjul'da önemli temaslarda bulundu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, ayrıca Gambiya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle buluştu.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi