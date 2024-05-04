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Bakan Fidan'dan Gambiya'da temaslar! Önce Cumhurbaşkanı sonra Türk iş insanlarıyla buluştu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Fidan&#039;dan Gambiya&#039;da temaslar! Önce Cumhurbaşkanı sonra Türk iş insanlarıyla buluştu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15. İslam Zirvesi'ne katılmak için Gambiya'nın başkenti Banjul'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kabul edildi. Fidan daha sonra Gambiya’da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle buluştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. İslam Zirvesi'ne katılmak için Gambiya'ya gitti. Bakan Fidan, başkent Banjul'da önemli temaslarda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, ayrıca Gambiya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle buluştu.

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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