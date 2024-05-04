Bakan Fidan'dan Gambiya'da temaslar! Önce Cumhurbaşkanı sonra Türk iş insanlarıyla buluştu

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Mayıs 2024 16:05 - Güncelleme: 4 Mayıs 2024 16:09 - Güncelleme:

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15. İslam Zirvesi'ne katılmak için Gambiya'nın başkenti Banjul'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kabul edildi. Fidan daha sonra Gambiya’da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle buluştu.