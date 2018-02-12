İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin sosyal medya hesaplarından propagandasını yaptıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. 
Sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
M.G., R.G., A.G., A.Y. ve Ş.D. çıkarıldıkları mahkemece, ‘PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi