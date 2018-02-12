İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin sosyal medya hesaplarından propagandasını yaptıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
M.G., R.G., A.G., A.Y. ve Ş.D. çıkarıldıkları mahkemece, ‘PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
Hatay’da sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama
12.02.2018 - 15:28 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 15:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin sosyal medya hesaplarından propagandasını yaptıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler : Hatay,
543118 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/543118.aspx
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