Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından örgütün Işık evlerine yönelik olarak Turgutlu merkezli Manisa'nın Ahmetli, Sarıgöl ilçeleri ile İzmir, Ankara, Kırıkkale ve Tokat illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda eski Işık evi öğrencisi olduğu tespit edilen sözleşmeli astsubay, sözleşmeli er ve jandarma erlerinin bulunduğu K.Ç., M.A.Ç., M.A., M.D. ve E.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan gözaltılar esnasında şahısların dijital materyallerine de el konuldu.



İzmir, Ankara, Kırıkkale ve Tokat illerinde yakalanan şüphelileri TEM ekipleri tarafından Turgutlu'ya getirildi. Şahısların emniyet sorgusunun devam ettiği, emniyet sorgusunun ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü örgütün Işık evlerine yönelik olarak bugüne kadar yaptığı operasyonlarda 42 şüpheliyi gözaltına alırken, gözaltına alınanlardan 13 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.