TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak,  Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek,  bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20  Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Şeyh Horoz bölgesi ve  çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan uçaklar  karadan ise fırtına obüsleri, çok namlulu roketatar ve tanklarla ateş altına alındı.

Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyulurken sınır birliklerine  askeri araç gereç ve personel takviyesi ise sürüyor.