Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin Afrin kentindeki PKK/PYD hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nın 24. gününde Afrin’in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Muhammediye köyü ve Amara Tepesi PYD/PKK’dan kurtarıldı. Böylece 51 nokta temizlenmiş oldu. Genelkurmay Başkanlığı’ndan dün yapılan açıklamada 103 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

51 nokta kurtarıldı



Zeytin Dalı Harekâtı’nın 24. günü geride kaldı. Harekat kapsamında özellikle Cinderes bölgesinde saldırı girişiminde bulunan teröristler, güvenlik güçlerince etkisiz hale getiriliyor. Terör unsurlarının bulunduğu noktalar, havadan ve karadan da ateş altına alınıyor. Dün Kilis’in karşısındaki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü PYD/PKK’ya ait sığınak, barınak ve mevzilere Fırtına obüsleri ve tanklarla vuruldu.



Hatay’ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi de TSK’ye ait savaş uçakları, çoklu roketatar ve obüslerle vuruldu.



TSK ve ÖSO, dün Afrin’in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Muhammediye köyü ve Amara Tepesi’ni de PYD/PKK’dan kurtardı. Böylece harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde biri belde merkezi, 33’ü köy, 3’ü köy altı yerleşim ve 14’ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 51 noktayı örgütten kurtarmış oldu. Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve noktalar şöyle:



“Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde , Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi.”



Genelkurmay’dan dün yapılan açıklama göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen hava harekâtıyla sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 15 hedef imha edildi. Dün 103 terörist etkisiz hale getirildi.



Bin 369 terörist



Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı bin 369’a ulaştı. İmha edilen toplam hedef sayısı ile 627 olarak açıklandı. Hava harekâtı ile kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi. Genelkurmay haftalık bilgilendirmesinde de Zeytin Dalı Harekâtı’nda bugüne kadar 31 askerin şehit düştüğünü, 143 askerin ise yaralandığını açıkladı.



Havanlı tacize ateş yağmuru



Afrin kenti kırsalında teröristler tarafından ateşlenen havan mermisi, Kilis sınırında boş araziye düştü. Yaşanan olayın ardından havan mermisinin ateşlendiği bölge, sınırda konuşlu Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı.