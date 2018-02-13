Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal medya üzerinden PKK/PYD/YPG bölücü terör örgütü ve mensuplarını övücü paylaşımlarda bulunanlara yönelik yapılan çalışmalar ve adli makamların talimatları doğrultusunda yapılan eş zamanlı operasyonda Kars il merkezi, Kağızman ve Digor ilçelerinde şüpheli 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 adet Kaleşnikof marka silah, 1 adet Kaleşnikof şarjörü, 113 adet Kaleşnikof mermisi, 3 adet av tüfeği 12 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet cep telefonu, 3 adet tablet, 8 adet flaş bellek, çeşitli miktar ve adetlerde örgütsel bez parçaları, anahtarlık, CD/DVD/kaset, resim, kartpostal, not defteri ve kitaba el geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Kars İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son BTÖ mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edecektir” denildi.