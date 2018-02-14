Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM), PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi. Adana merkezli, İstanbul, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Van’da daha önceden belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. Baskında özel harekat timleri koçbaşlarıyla kapıları kırarak evlerin içerisine girdi. Şahısların evleri didik didik arandı.

15 Şubat Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıl dönümü öncesi yapılan operasyonda, gözaltına alınan şahısların, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği Zeytindalı Harekatı için eylem hazırladıkları, eylem planladıkları ve eylem çağrısı yaptıkları öğrenildi.

Öte yandan, Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde 5 kişi sosyal medya üzerinden eylem çağrısı yaptıkları için gözaltına alındı.