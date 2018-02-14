Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maltepe Gülsuyu'nda gösteri yapan gruba yönelik silahlı saldırıda Hasan Ferit Gedik'in ölümü ile 3 kişinin yaralanmasına ilişkin 5'i tutuklu 35 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığa "kasten öldürme" suçundan yirmi beşer yıl hapis cezası verildi. Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, 5'i tutuklu 15 sanık ile tarafların avukatları katıldı. Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Şahin Eren, Hakan Taşhan ve Doğukan Çepni'yi, Hasan Ferit Gedik'i öldürdükleri gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanıkların yargılama aşamasındaki davranışlarını dikkate alarak, cezayı yirmi beşer yıla indirdi. Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde 30 Eylül 2013'te gösteri yapan gruba silahla ateş açılması sonucu, Hasan Ferit Gedik hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Hazırlanan iddianamede, 5'i tutuklu 35 sanığın 11 ile 269 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep edilmişti.