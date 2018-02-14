Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şubat ayı meclis toplantısında alınan kararlara göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi'nin isminin "Zeytin Dalı" olarak değiştirilmesine ilişkin teklif belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediye meclisinde, Ankara'nın bazı ilçelerinde yer alan 7 adet "Gülen" isimli cadde ve sokak, belediye meclisine sunulan teklif sonucunda oy birliğiyle kabul edilerek, "Vatan", "Hilal", "Alsancak", "Anayurt", "Kayı", "Diriliş", "Bayrak" olarak değiştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nde alınan kararla isim tabelaları, Valilik onayının ardından yerine asılacak.