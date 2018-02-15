Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

MİNSK

Belarus’a giden Başbakan Yıldırım, uçuş öncesi yaptığı açıklamalarda, Kardak krizine değindi. Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefonda görüştüğünü belirten Başbakan “Son günlerde Kardak kayalıklarıyla başlayan bu gerilimde bazı ihlaller olmuş ve buna karşılık verilmiştir. Bundan sonrasının daha sakin, karşılıklı anlayış içerisinde ve sürekli iletişim hattının açık olmasıyla, siyasi ve diplomatik alanda çözülmesi yönünde bir mutabakata vardık. Gerginliklerden uzak kalınmasının iki ülke ilişkileri açısından daha hayırlı olacağını açık sözlülükle kendisine ifade ettik. Zannediyorum mayıs ayında bir NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı olacak. Bu çerçevede iki ülkenin Genelkurmay Başkanları da bir araya gelip sahadaki bu yaşanan problemlerin daha da tırmanmaması için gerekli tedbirleri karşılıklı görüşmüş olacaktır” dedi.

Yıldırım, MHP ile kurulacak Millî Mutabakat komisyonu ile ilgili olarak da hiçbir problem bulunmadığını ve sürecin aksaksız şekilde yürüdüğünü söyledi. Başbakan Yıldırım, Afrin operasyonu sırasında kırıma uğrayan ATAK helikopteri ile ilgili olarak da, “Helikopterin düşürüldüğüne yönelik herhangi bir delil, belirti yok. Fakat bütün ihtimalleri gözardı etmeden bir kaza kırım heyeti oluşturuldu Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde. Bu çalışma hâlihazırda devam ediyor, henüz tamamlanmış değil” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Başbakan Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Belarus’ta Başbakan Yardımcısı Vladimir Semahsko, Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Kravçenko ve Türkiye’nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama ile diğer ilgililer tarafından karşılandı. Yıldırım ve beraberindekilere, uçaktan inişlerinde millî kıyafetleriyle iki Belaruslu genç kız tuz ve ekmek ikram etti. Yıldırım, bir parça ekmeği tuza banarak yedi. Yıldırım daha sonra Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov ile bir araya geldi. Yıldırım, Kobyakov tarafından resmî törenle karşılandı. Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Yıldırım ve Kobyakov, baş başa görüşmeye geçti. Yıldırım ve Kobyakov, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.