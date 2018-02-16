TSK'nin Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'tan bu yana  sürdürdüğü harekat başarıyla icra ediliyor.

Türkiye sınırındaki terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak, barınak ve  mağaraları imha eden, Afrin hattındaki köyleri ve hakim noktaları terör örgütünün  işgalinden kurtaran birlikler, teröristlerin korkulu rüyası özel eğitimli keskin  nişancılardan da yoğun olarak istifade ediyor.

Özel Kuvvetler ve komando birlikleriyle hareket eden keskin  nişancılar, teröristlerden arındırılan bölgelerdeki üs noktaları ile örgüt  üyelerinin geçiş güzergahlarında oluşturdukları gizlenme alanlarında görev  yaparak, bölgeyi 24 saat gözetim altında tutuyor.

Arazide gizlenmelerine yardımcı olan özel kıyafetleri ile dal  parçaları, ot, toprak ve kayalardan kendilerine mevzi oluşturan keskin  nişancılar, her türlü hava şartında atış yapabilme kabiliyetine sahip gece görüş  dürbünlü silahlarıyla ateş desteği sağlıyor.

BİRLİKLERE GÜVEN, TERÖRİSTE KORKU

Teröristlerin sızma girişimlerine karşı hakim bölgelerde konuşlanan  keskin nişancılar, alan güvenliğini sağlamanın dışında gözetleme yapmak isteyen  teröristleri de izliyor.

Gizlendikleri mevzilerde yer yer 48 saat hareketsiz bekleyen keskin  nişancılar, teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor.

Birliklerin meskun mahal harekatlarına da destek veren keskin  nişancılar, bugüne kadar çok sayıda teröristi etkisiz hale getirerek, hem  harekata katılan birliklerin hem de sivillerin can güvenliğinin sağlanmasında  önemli katkıda bulundu.