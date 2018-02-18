Trabzon merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem ablalarına" yönelik operasyonda 9 kadın şüpheli gözaltına alındı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kadın emniyet personeli ile emniyet mensuplarının eşlerine "mahrem ablalık" yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Trabzon merkezli 10 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kadın zanlı yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Trabzon'da FETÖ'nün 'mahrem ablalarına' operasyon: 9 gözaltı
18.02.2018 - 17:33 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 17:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon merkezli 10 ilde kadın emniyet personeli ile emniyet mensuplarının eşlerine 'mahrem ablalık' yaptıkları iddiasıyla 9 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : Trabzon,fetö,haberler,
544618 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/544618.aspx
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