Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 31’inci gününde devam ediyor. ÖSO, Afrin’in batısında Hantalli ve Divan Tahtani köylerini aldı. ÖSO, Afrin'in kuzeyinde Şaran bölgesinde bulunan Nabi Hori Kalesi, Romai Köprüsü ve çevresindeki tepeleri kontrol altına aldı.