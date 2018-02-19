Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 31’inci gününde devam ediyor. ÖSO, Afrin’in batısında Hantalli ve Divan Tahtani köylerini aldı. ÖSO, Afrin'in kuzeyinde Şaran bölgesinde bulunan Nabi Hori Kalesi, Romai Köprüsü ve çevresindeki tepeleri kontrol altına aldı.
Afrin'in batısında iki köy daha alındı
19.02.2018 - 16:07 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hantalli ve Divan Tahtani köylerini teröristlerden temizledi.
Etiketler : tsk,öso,afrin,hantalli köyü,
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