Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1715 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK ve ÖSO, Afrin'in Dayr Savvan köyünü kurtararak, Kilis ilinin karşısına düşen hatta teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını kesti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları düzenlendi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1715 oldu.

Afrin'in batısındaki terör mevzileri top atışlarıyla vuruluyor

Harekat kapsamında, Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçesindeki sınır birliklerinden, Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait mevzilere obüs toplarıyla atış yapıldı.

Bu arada insansız hava araçlarının da sınır hattında uçtuğu görüldü. Bölgede yoğun çatışma sesleri duyuldu.

Öte yandan bölgeye destek amacıyla gönderilen çok sayıda askeri aracın da sınır birliklerine doğru hareket ettiği gözlendi.

TSK ve ÖSO, Afrin'de teröristlerin Kilis'le sınır temasını kesti

TSK ve ÖSO sabah saatlerinde Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Şeyh Huruz köyü ve kuzeydoğusundaki Şeran beldesinin Sirgaya Tepesi ve Dikmetaş köyünden operasyon başlattı.

Operasyon sonucunda Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesi ile muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi birleştirildi.

Böylece, TSK ve ÖSO, Afrin'de teröristlerin Kilis'le olan sınır temasını kesti.

9 köy daha terörden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in Dayr Savvan, Çarkanlı, Sorani, Heyyani, Akanlı, Zeytune, Arpaviran, Mervane ve Heygece köylerini terörden arındırdı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 61'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 89 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı ve Akanlı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya Harab Summak ve Hantalli köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani,Divan Tahtani, Mervane, Helkece köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."