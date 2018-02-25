Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurumdan yapılan açıklamada, Türkiye’nin ulusal güvenlik için tehdit oluşturan terör unsurlarını bertaraf etmek için Afrin’de uluslararası hukuka dayanan meşru haklarını kullandığı vurgulanarak, şöyle denildi: “Harekâttaki haklılığımızın, iç ve dış kamuoyunda doğru algılanması için basın ve yayın kuruluşlarına büyük sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluk, gerçeklerin halkımıza ve dünya kamuoyuna ulaşmasını sağlamanın yanı sıra dezenformasyon ve çeşitli psikolojik saldırı girişimlerini önlemeyi de kapsamaktadır. Basın ve yayın kuruluşlarımızın, bu görevin üstesinden hakkıyla geleceğine dair inancımız tamdır. Dış basın ve yayın organlarında çıkan, gerçeklerle bağdaşmayan, Türkiye’nin itibarını ve bütünlüğünü hedef alan her türlü çarpıtılmış yayını kınıyoruz.”