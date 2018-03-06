Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli olan ve ankesörlü hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 12 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verdi.
Düzce’de FETÖ'den 12 askere gözaltı kararı
06.03.2018 - 00:44 | Son Güncelleme: 06.03.2018 - 00:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik soruşturmada 12 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler : Düzce,FETÖ,
548339 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548339.aspx
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