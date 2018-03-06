Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli olan ve ankesörlü hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 12 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verdi. 