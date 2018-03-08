Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’in çevresi teröristlerden temizlenmeye devam ediyor.



ÖSO’nun Sultan Murat Tümeni, harekat kapsamında Afrin’in kuzeyindeki Şeran güzergahında Küçük Hallubi, Büyük Hallubi, Meşelle ve Midenki gölünü bölücü terör örgütü PYD/PKK’dan kurtardı. ÖSO, operasyona ait görüntüleri yayınladı.