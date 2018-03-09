Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasındaki o kısım:

Şu anda hedef Afrin. İyi bir noktaya geldik. Girerken sordurm, etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 171 oldu. Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an Afrin merkeze girmekle karşı karşıyayız.

Kanal İstanbul çok ses getirecek. Sıradan bir olay değil, ama geciktik. Kanal İstanbul'un ihalesini hemen yapıp işi bitirmemiz lazım.

Dün bölücü terör örgtünün ikisi asfalta el yapımı bomba yerleştiriyorlar. İHA'larımız tespit etti, bu alçaklar öldürüldü. Arkadan gelen kamyonet patlatıldı ve aynı aileden üç kişi şehit oldular. Utanmadan siviller öldürülüyor deniyor, asıl öldüren sizsiniz. Biz bu topraklarda işgal için yokuz. Biz bu toprakları işgal etmek isteyenlerden temizleyerek gerçek sahiplerine inşallah teslim edeceğiz. Son 7 yılda yaşadıklarımız bize sahada yoksak istediğimiz neticeyi elde edemeyeceğimizi gösterdi. İnşallah burası emin bir belde. İnşallah burayı emin bir belde haline yeniden getirmenin mücadelesini vereceğiz. Şu ana kadar 3 bin 171. Sayıyı aldıktan sonra bu artmıştır. 815 kilometrekarelik alanın üzerindeki bölgeyi güvenli bölge haline getirdik. Tamamı 2 bin kilometrekare. 2 bin kilometrekarelik alanı ilk etapta kontrol altına alarak Afrin'li kardeşlerimizi topraklarına göndereceğiz. Afrin şehir merkezinin kuşatılmasının önündeki son engelleri kaldırıyoruz. Terör örgütünün sivil halkı nasıl kalkan olarak kullandığını bir kez daha gördük. Bölücü terör örgütü çocukları, kızları anne babalarının gözleri önünde vahşice öldürüyor. Kimi kuruluşlar bizi sivillere zarar vermekle itham ediyor. Birileri ülkemizden çıkıp Afrin'de ne işimiz var diyebiliyor. Eğer biz teröristleri Afrin'de imha etmezsek gelip eylem yapacakları yer Türkiye'dir. Kimse kendini kandırmasın. Suriye'deki mesele herhangi bir kesimin hukukunu koruma çabası değildir. Bugün Afrin'deyiz, yarın Münbiç'te olacağız. Ertesi gün Fırat'ın doğusunu Irak sınırına kadar teröristlerden temizlenmesini sağlayacağız.