Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cenderis'in dün öğleden sonra saat 16.00’da ele geçirilmesinin ardından Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat (JÖH ve PÖH) timleri de bölgeye giriş yaptı.

TERÖRİSTLER YOK OLUYOR



Güneydoğu’da PKK’ya karşı hendek harekatında tecrübe kazanan Kayseri ve Tunceli Dağ Komando Tugay Komutanlıkları da Cenderis'teki operasyonlarda çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi.

AFRİN MERKEZ DÜŞTÜ DÜŞECEK



Öte yandan, Cenderis’in merkezi de tamamen terk edildi. Cenderis’teki sivillerin teröristler tarafından Afrin’e götürüldükleri tahmin ediliyor.

PKK/PYD hiç girilmeyeceğini zannettiği tünellerde odalar yapıp ısınmak için gaz sobaları kurduğu ortaya çıktı. ÖSO birlikleri şehirde bombalı tuzakları etkisiz hale getirme çalışmalarını sürdürürken askerler, toprak altına kazılmış beton tünelleri kontrol etti.

İSTİKAMET MABADLI



Raco ve Şeyh Hadid beldelerini teröristlerden temizleyen TSK ve ÖSO birlikleri, TSK ve ÖSO’nun önünde Afrin’den önceki son hedef olarak Mabadlı kaldı.