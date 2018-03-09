Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özgür Suriye Ordusu, yürütülen Zeytindalı Harekatı kapsamında Afrin'e 4 kilometre uzaklıktaki Kafer Mez köyünü terör örgütü PYD/PKK’dan temizledi. Kurtarılan köyün sakinleri ise ÖSO askerlerini sevinçle karşılandı. Köyün sakinleri yürütülen harekat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) de teşekkür etti.

