Özgür Suriye Ordusu, yürütülen Zeytindalı Harekatı kapsamında Afrin'e 4 kilometre uzaklıktaki Kafer Mez köyünü terör örgütü PYD/PKK’dan temizledi. Kurtarılan köyün sakinleri ise ÖSO askerlerini sevinçle karşılandı. Köyün sakinleri yürütülen harekat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) de teşekkür etti.
ÖSO, Kafer Mez köyü sakinleri tarafından sevinçle karşılandı
09.03.2018 - 23:34 | Son Güncelleme: 09.03.2018 - 23:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Özgür Suriye Ordusu'nun askerleri, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’in 4 km kuzeyinde bölücü terör örgütü PYD/PKK’dan kurtardığı Kafer Mez köyü sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.
Özgür Suriye Ordusu, yürütülen Zeytindalı Harekatı kapsamında Afrin'e 4 kilometre uzaklıktaki Kafer Mez köyünü terör örgütü PYD/PKK’dan temizledi. Kurtarılan köyün sakinleri ise ÖSO askerlerini sevinçle karşılandı. Köyün sakinleri yürütülen harekat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) de teşekkür etti.
Etiketler : Özgür Suriye Ordusu,Kafer Mez köyü sakinleri,
549226 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/549226.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER