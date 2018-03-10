Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi  Konferans Salonu'nda düzenlenen "Afrin Neden Önemli?" başlıklı konferansa katılan  Yarar, Fırat Kalkanı Harekatı sonucunda oluşan ortamın bütün Afrin sorularına  cevap verdiğini söyledi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın çok zor bir zamanda yapıldığını dile  getiren Mete Yarar, harekatın 15 Temmuz'un ardından 25 Ağustos 2016'da icra  edildiğini anımsattı.

Harekat sayesinde bölgede terör örgütü üyesi kalmadığını ifade eden  Yarar, şöyle konuştu:

"(Afrin'e neden gittik?) sorusunun cevabını, Fırat Kalkanı  Harekatı'nda ve daha sonra gelinen dönemde ortaya koyduk. DEAŞ'ı attık, bugün  DEAŞ konuşmuyoruz. Başka bir şey daha yaptılar. Orayı bir cehennemden bir cennete  doğru dönüştürerek, bugün yaklaşık kendi mültecilerin bir kısmını günde 800,  zaman zaman 100 kendi rızasıyla bir daha dönmemek üzere kendi ülkelerine  dönecekleri bir vaha oluşturdular."

Suriye'de insanların güvenlik sorunu yaşamadan insani ihtiyaçların  karşılanabildiği tek yerin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi olduğunu vurgulayan  Mete Yarar, "Şu anda Suriye'deki insanlara, akşam kafasına bomba düşmeden,  çocuğunun başına bir şey gelmeyeceğine inanarak ve hasta olduğunda çocuğunun  sağlık merkezine götürebileceğini bilerek olanakları sağlayacak yer, Fırat  Kalkanı Harekatı bölgesinde gelinen noktadır. Aslında Afrin sorusunun tam cevabı  bu." diye konuştu.

"Vatandaşımıza kefen biçmeye çalışanın mezarı hazırlansın"

Terör örgütleriyle verilen mücadelede 1984 yılından beri 30 bin  kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Yarar, "Yalnızca barikatlar döneminde  şehit sayısı 700. Biz Suriye savaşına girmedik ama Suriye bize gelmişti. Biz  Afrin'e girmeden önce Afrin'den gelen adamlar Beşiktaş'taki bombalı saldırıyı  yaptı, 40 tane 23 ile 30 yaş arasında gencecik çevik kuvvet polislerimizi şehit  etmişlerdi. Bu ülkedeki bir vatandaşımıza kefen biçmeye çalışanın mezarı  hazırlansın." şeklinde konuştu.