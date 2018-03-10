Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan 117 askerin  tedavilerinin tamamlanmasının ardından görevlerine döndüğü bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, Türk  Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla  yurt içerisinde ve yurt dışında başta PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm  terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı  olarak kullandığı Diyarbakır ve Mardin ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta ve  küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği hatırlatılan bilgilendirmede,  2-9 Mart tarihlerinde icra edilen operasyonlarda 1'i lider kadroda olmak üzere 18  teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Söz konusu operasyonlarda, 15 adet piyade tüfeği, 1 adet doçka  uçaksavar makineli tüfek, 1 adet makineli tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2  adet av tüfeği, 70 adet tabanca, 3 adet lav silahı olmak üzere toplam 93 adet  silah, 2 bin 972 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 35 adet el bombası, 14 adet  roketatar mühimmatı, 10 adet roketatar sevk fişeği, 622 kilogram amonyum nitrat,  37 kilogram tahrip kalıbı, 400 gram C-4 patlayıcı madde, 4 adet fünye, 102 adet  muhtelif şarjör, 1 adet gece görüş gözlüğü, 2 adet el dürbünü, 1 adet silah  dürbünü, 1 adet el telsizi ve 55 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı  değerlendirilen LPG tüp ele geçirildiği ifade edildi. El yapımı patlayıcılardan  14'ünün imha edildiği, teröristler tarafından kullanılan 21 silah mevzi, sığınak,  barınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

Bu operasyonlarda 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı  belirtildi.Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve  kontroller sonucunda, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 bin 858  kişinin yakalandığı açıklanan bilgilendirmede, PKK/KCK terör örgütünün en önemli  finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut  hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlarda 1318 kilogram toz esrar,  170 gram kubar esrar, 3 kilogram uyuşturucu madde, 269 bin 507 paket gümrük  kaçağı sigara ve 2 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildiği bildirildi.

Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü  üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem  kabiliyetinin kısıtlandığı vurgulandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki faaliyetler

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında,  TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi  sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15  kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı kaydedildi.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmalarının  sürdürüldüğü; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin'den doğuya,  Münbiç'ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan  tedbirlerin uygulanmasına da hassasiyetle devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden  yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği  hatırlatılan bildiride, bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üst yapı, yerel  yönetimlerin desteklenmesi ve benzeri) çalışmalarına katkı sağlandığı ifade  edildi.

İdlib bölgesinde 8 gözlem noktasının oluşturulduğu, TSK unsurlarının  bölgedeki görevlerini, Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan  angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü bildirildi.

Silahlı Çatışma Hukuku'na uygun ve meşru

Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri  etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden  kurtarmak üzere 20 Ocak'ta başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın başarıyla  sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği,  harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak,  sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum  kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet  gösterilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Harekat kapsamında kullanılan silah ve mühimmatlar dahil tüm  faaliyetlerin Silahlı Çatışma Hukuku'na uygun ve meşru zeminlerde yürütüldüğünün  altı çizildi.
  
Yaralanan 117 asker görevlerine döndü

Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör  örgütü mensubu 3 bin 213 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 42  askerin şehit olduğu, 202 askerin yaralandığı belirtilen bilgilendirmede,  yaralanan 117 askerin tedavilerinin tamamlanmasının ardından görevlerine döndüğü  açıklandı.

Bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Zeytin Dalı Harekatı, bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm  teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde  en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla  sürdürülecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve  menfaatlerini korumak, vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli  birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG  ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve  yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar  sürdürme azim ve kararlılığındadır."