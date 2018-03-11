Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Çalıboğazı Karakolu yakınlarında askeri kamyon şarampole devrildi. Şarampole yuvarlanan askeri araçta bulunan 3 asker, ilk olarak ambulanslarla Yayladağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç içerinde bulunan ve ağır yaralanan 1 asker yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Hastaneye kaldırılan 2 askerin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hatay’da askerî araç devrildi: 1 şehidimiz var
11.03.2018 - 00:49 | Son Güncelleme: 11.03.2018 - 00:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan 3 askerden 1’i yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Çalıboğazı Karakolu yakınlarında askeri kamyon şarampole devrildi. Şarampole yuvarlanan askeri araçta bulunan 3 asker, ilk olarak ambulanslarla Yayladağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç içerinde bulunan ve ağır yaralanan 1 asker yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Etiketler : Hatay,şehit,
549447 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/549447.aspx
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