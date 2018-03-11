Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Çalıboğazı Karakolu yakınlarında askeri kamyon şarampole devrildi. Şarampole yuvarlanan askeri araçta bulunan 3 asker, ilk olarak ambulanslarla Yayladağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç içerinde bulunan ve ağır yaralanan 1 asker yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hastaneye kaldırılan 2 askerin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.