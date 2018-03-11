Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeltekin, İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü’nde gerçekleşen buluşmada kadınlara çiçek vererek günlerini kutladı. Kadınların verdikleri emeklerle kurumun önemli bir parçası olduklarını vurgulayan Yeltekin, şunları söyledi: Bütün kadınlarımız bizim çok değerli parçalarımız. Onların emekleri ve fedakârlıkları ile kurumumuz her zamankinden daha güçlü hâle gelmiştir. Evinde anne, iş yerinde çalışan, gerektiğinde cephede asker olarak bütün alanlarda emek veren kadınları sadece 8 Mart’ta hatırlamayalım. Onlar dünyamızın güzelleşmesinde çok önemli yere sahipler.