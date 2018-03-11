Kuzey Irak’taki Hakurk, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere hava harekatı düzenlendi. 10-11 Mart tarihlerinde icra edilen hava harekâtında 18 hedef imha edildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.
İşte TSK'dan yapılan o açıklama:
Irak kuzeyi Hakurk, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik 10-11 Mart 2018’de icra edilen hava harekâtında 18 hedef imha edilmiştir.