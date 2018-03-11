Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe  merkezine ilerleyen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütü YPG/PKK'nin sözde özel kuvvetlerine ait üssü kısa bir çatışmadan sonra ele geçirdi.   

Sahadaki AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, TSK ve ÖSO  birlikleri, harekat kapsamında Afrin ilçe merkezine ilerlemeye devam ederken,  ilçe merkezinin 2 kilometre kuzeydoğusundaki "135. Alay" olarak bilinen askeri  üs, teröristlerden temizlendi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezinin çevresindeki en önemli  askeri noktalarından birisi olan ve örgütün sözde özel kuvvetleri (HAT)  tarafından kullanılan noktanın kısa bir çatışmanın ardından alınmasıyla  teröristlere ağır darbe indirildi.

Ele geçirilen üste, yer altına inen tünel girişleri ile tepenin  içindeki büyük bir mağaraya park edilmiş çok sayıda araç bulundu. Mağarada ayrıca  çok sayıda askeri mühimmata rastlandı.

"135. Alay" üssü, daha önce Beşşar Esed rejimi tarafından  kullanılıyordu. Rejimin bölgeden çekilmesiyle üs, örgütün en önemli askeri  noktalarından biri haline gelmişti.

ABD'nin Fırat Nehri batısındaki HAT unsurlarına uzun süredir askeri  eğitim verdiği biliniyor.

Diğer taraftan, TSK ve ÖSO'nun ele geçirdiği YPG/PKK'ya ait askeri  noktalarda karaborsa ve kaçakçılığa konu malzemeler bulunmaya devam ediyor.

Son olarak Merani bölgesinde teröristlere ait bir binada yapılan  aramalarda askeri malzemelerin yanı sıra koliler dolusu kaçak sigara ve  karaborsada satılmak üzere bekletilen gıda maddeleri ele geçirildi.