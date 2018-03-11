Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında FETÖ üyesi olmak suçundan yakalama kararı çıkarılan KHK ile kapatılan Eskişehir İşçiler Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden bazılarının örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.