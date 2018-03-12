Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye gelen Başaran Holding’e ait özel jet, İran’da düştü. Uçakta Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı, uçağın 2 kaptan pilotu ve 1 hostesi olmak üzere 11 kişi bulunuyordu.

Ünlü iş adamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina, Murat Gezer’le düğün hazırlığı yapıyordu. Genç kız, düğün öncesi 7 kız arkadaşıyla birlikte gittiği Dubai’de eğlenceli bir tatil geçirdi. Mina Başaran, arkadaşları Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Aslı İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun ve Ayşe And, dün İstanbul’a dönmek üzere özel jetle Dubai yakınlarındaki Şarika Havalimanı’ndan hareket etti. Uçağı Beril Gebeş ve Melike Kuvvet adlı iki kadın pilot idare ediyordu. Üçüncü mürettebat ise hostes Eda Uslu idi. TC-TRB kuyruk tescilli Challenger 604 tipi iş jeti, İstanbul’a gelirken İran’ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Shahrekord şehri yakınlarında radardan kayboldu. Daha sonra uçağın düştüğü ve kurtulan olmadığı tespit edildi. İranlı yetkililer, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk etti. Bölgenin karla kaplı ve sağanak yağışlı olması sebebiyle 50 kişilik dağcı ekibi de olay yerine gitmek üzere yola çıktı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamasında, Türk uçağının düşmesi sebebiyle üzüntülerini bildirdi. İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, bölge halkının uçağın enkazına ulaştığını söyledi. Uçağın dağa çarpmasıyla yandığını belirten Halidi, 11 yolcunun cesetlerinin belirlenmesi için DNA testine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.