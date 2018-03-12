Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Yunanistan arasında ilişkiler son dönemde oldukça gerildi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos küstah bir şekilde "Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız." ifadeleriyle Türkiye'yi tehdit etti.

Sakarya'da AK Parti İl Kongresi'nde partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pavlopulos'a sert bir dille yanıt verdi.

"MASAL YERİNE TARİH KİTABI OKU"



Erdoan, "Hafıza tazelemek isteyenler gitsinler yakın tarihlerine baksınlar. Boylarından büyük laflar edenler gitsinler masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusunlar.

"NASIL DENİZE DÖKÜLDÜĞÜNÜ UNUTMA"



Sakarya Meydan Muharebesi'nde salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek burayı terk ettiklerini unutmasınlar." dedi.