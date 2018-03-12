Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin Harekâtı’nda sağ olarak yakalanan HPG’li Tirej B. ifadesinde, Afrin halkının nasıl baskı altında tutulduğunu anlattı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sivil halkı aracının arkasına bağlayarak çatışma bölgesine götürme talimatını verdiğini söyleyen Tuirej B., “Afrin merkezde göçü engellemek için sivillere yasak getirdik, kurallara uymayanlara şiddet uygulanıyordu. Korkutmak için bazen de silah kullandık” diyerek gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdi.

“Göç etmek isteyenlere karşı silah kullandık”



Her fırsatta Zeytin Dalı Harekâtı’nda sivillerin öldürüldüğü yönünde kara propaganda yapan örgütün sivilleri nasıl canlı kalkan yaptığı teröristlerin ifadesine yansıdı.



Mümbiç’ten Afrin bölgesine 35 gün önce götürülen terörist Tirej B. ifadesinde, “Çatışmalar nedeniyle halkı bölgede tutamıyorduk. Kandil sivil göçü durdurmamız için sürekli talimat verip, ‘gerekirse şiddetin dozajını artırın, halkı da yakında ateşkes olacağına inandırın’ diyordu. Göç etmek isteyenlere karşı silah kullandık. Ancak silah kullanmak da yetmedi. Göç durmayınca ‘rejim ve Rusya ile anlaşıp ateşkes sağlanacak’ dedik. PKK halkın bölgeden ayrılmasını istemiyor. Çünkü halk ayrılırsa Afrin düşer” dediği öğrenildi.



Diğer taraftan, PKK baskısından ve çatışmalardan kaçmak isteyen halk, kaçakçılar ile kaçış planı yapmaya başladı. Halep’e kaçmak isteyen Afrinliler 300 bin ila 500 bin Suriye Lirası ödeme yaparak kaçakçılar marifeti ile şehirden çıkmaya çalışıyor.