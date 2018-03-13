Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş insanı Hüseyin Başaran'ın 14 Nisan'da evlenecek olan kızı Mina (28), bekarlığa veda eğlencesinden 7 arkadaşıyla birlikte dönerken içinde bulundukları jet İran'da dağa çakılmış, 3'ü mürettebatla birlikte 11 kadın hayatını kaybetmişti. Acı haberi alan Mina Başaran (28), nişanlısı Murat Gezer yıkıldı.

Jose Sosa, Mina Başaran'ın ölüm haberini alınca şok geçirdi Eski Trabzonspor asbaşkanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, İstanbul'a dönmek üzere bindiği jetin düşmesi sonucu 7 arkadaşıyla beraber vefat etti. Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Jose Sosa, adaptasyon sürecinde kendisine yardımcı olan Başaran ailesi için taziye mesajı yayınladı.

SÜRPRİZ YAPIP HAVALİMANINA GİTMEYİ PLANLIYORDU

Geçen 20 Ekim'de Soho House'da nişanlanan çiftin düğünü 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda yapılacaktı. Mina'nın Dubai'den uçağa binmeden 16.30'da Murat Gezer'i arayıp "Aşkım 5 saat sonra yanındayım" dediği öğrenildi. Murat Gezer de sevgilisine sürpriz yapmak için karşılamaya Atatürk Havalimanı'na gidecekti.

Hüseyin Başaran kimdir,ne iş yapar? |Mina Başaran kimdir,kaç yaşında? (İran'da Düşen Uçakta Kimler Vardı? ) Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın da içinde bulunduğu özel uçak İran'da düştü. Düşen jetin Başaran Holding'e ait olan C-TRB Challenger 604 olduğu öğrenildi. Peki Hüseyin Başaran kimdir ne iş yapar? Mina Başaran kimdir, kaç yaşında? Uçakta kimler vardı, kimlikleri belli oldu mu? İşte düşen uçakla ilgili tüm detaylar...

İLAÇLARLA AYAKTA DURUYOR, "MİNA GELECEK" DEYİP AĞLIYOR

Acı haberi aldığından beri Mina'nın ailesinin evinde olan Murat Gezer sakinleştirici ilaçlarla ayakta duruyor. Murat Gezer'in sürekli "İnanmıyorum. Mina gelecek" diye ağladığı öğrenildi.

Mina Başaran kazadan önce nişanlısı ile konuşmuş İran'dan İstanbul'a gelen jetin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mina Başaran en son nişanlısı ile konuşmuş.