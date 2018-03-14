Ebru Karatosun ANKARA
Kurum müfettişleri tarafından yürütülen idari tahkikat kapsamında o gün TRT’nin haber, yayın ve teknik servisinde görevli tüm ekibin ifadesine başvurulduğu ve hazırlanan raporun savcılığa gönderildiği belirtildi. Buna göre, Karlov’un öldürüldüğü sırada 3G ile canlı yayın yapan TRT’nin daha önce bu tarz sergi açılışı gibi programlara 3G göndermediği ancak sonrasında bazı programlara gönderdiği öğrenildi. Söz konusu durum dikkat çekerken, soruşturmada şüpheli sayısının artması da gündeme gelebilecek.
3G yayınını ilk defa yapmışlar
14.03.2018 - 06:35 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 06:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ’cü polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un öldürülmesi sırasında 3G canlı yayın yapan TRT, savcılığın talebi üzerine yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
Ebru Karatosun ANKARA
Etiketler : sergey karlov,rusya,karlov suikasti,
550112 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/550112.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER