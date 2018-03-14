Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Kurum müfettişleri tarafından yürütülen idari tahkikat kapsamında o gün TRT’nin haber, yayın ve teknik servisinde görevli tüm ekibin ifadesine başvurulduğu ve hazırlanan raporun savcılığa gönderildiği belirtildi. Buna göre, Karlov’un öldürüldüğü sırada 3G ile canlı yayın yapan TRT’nin daha önce bu tarz sergi açılışı gibi programlara 3G göndermediği ancak sonrasında bazı programlara gönderdiği öğrenildi. Söz konusu durum dikkat çekerken, soruşturmada şüpheli sayısının artması da gündeme gelebilecek.