Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Askerlerimiz cephede her türlü şartlara uygun bir şekilde donanımlı. Onlara ne gerekiyorsa yapıyoruz. Çünkü onlar canlarını bu millet için veriyor.

Güneydoğu'da teröristler hastanelerimizi yakmadı mı? Kürtlerin temsilcisiyim diyorsun, geliyorsun hastaneyi yakıyorsun, bombalıyorsun. Oraya gidecek olan da Kürt zaten.

AFRİN'DE RAKAM 3 BİN 486'YA YÜKSELDİ

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3.486'ya çıktı.

"TERÖR KORİDORUNU EN DOĞUSUNDAN EN BATISINA KADAR TEMİZLEYECEĞİZ"

Afrin'e girdik giriyoruz. İyice yaklaşmış vaziyetteyiz. Bizim derdimiz işgal değil, bizim derdimiz, bu terör koridorunu en doğusundan en batısına kadar teröristlerden temizlemektir.

Bizim buraya sınırımız var. ABD'nin sınırı mı var? Koalisyon güçlerinin sınırı mı var? Rusya, rejimle hareket ediyor, koalisyon güçleri kiminle hareket ediyor?

Tillerson'a özellikle anlattım. Bu silahları neden buraya getiriyorsunuz? Hiçbir ses yok.

EN AZ 3 ÇOCUK TAVSİYESİ

Nüfusumuz millet olarak en büyük gücümüzdür. Bunu unutmayın ve bunu korumak zorundayız.