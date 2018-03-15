Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pakistan’ın Pencab Eyaletinin başkenti Lahor’da meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda Pakistanlının hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, “Söz konusu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Pakistan Hükümetine ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.
Dışişleri Bakanlığı Pakistan'daki saldırıyı kınadı
15.03.2018 - 01:34 | Son Güncelleme: 15.03.2018 - 01:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.
Etiketler : dışişleri bakanlığı,pakistan kınama,
550336 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/550336.aspx
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