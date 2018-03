Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin AK Parti Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları: Biz kardeşlik içinde yürüyen bir Mardin görmeyi arzu ediyoruz. Tek millet dediğimiz zaman ne diyoruz. 81 milyon tek millet. Bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. O tünelleri görüyorsunuz dimi? Neler yapmışlar ne tüneller açmışlar. Bunlar batılı dostlarımızın onlara verdikleri desteklerle açmışlar. O tünellerden kamyon gidiyor. Bize dost görülenlerin onlara verdiği silahları görüyorsunuz. Bunlar ne diye sorduğumuzda yalan onlar da su gibi. Biz gerçekleri görüyoruz. Yalanlarınız orta da kasa kasa silahlar mermiler... Bize dürüst olun. Bize dürüst olana can kurban olmayan kusura bakmasın.

Mardin'in Derik ilçesinde görev yaparken şehit edilen kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk'ü rahmetle yad ediyoruz. Bugünden geriye dönüp baktığımızda bölücü örgütün, Kobani olaylarıyla çukur eylemleriyle ne yapmaya çalıştıklarını şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Bu örgüt islam düşmanı bir örgüttür. Masum sivilleri kalkan yapacak kadar, ana kucağındaki bebekleri katledecek kadar vahşi bir örgüttür. Kürt ve Arap kardeşlerimin bölücü terör örgütün kime ve neye hizmet ettiğini artık kavradığına inanıyorum. Milletten aldığı yetkiyi istismar edenlere kesinlikle müsamaha göstermeyiz. Mardin'de şimdiden oteller dolmuş durumda. Bir huzur kenti haline geldiğiniz zaman bu ekonomiye de olumlu yansıyor. Biz Mardin'i Mardinli kardeşlerimi ihmal etmedik. Ekonomiyi büyütürken özgürlüklerden taviz vermedik. Ülke tarihinde eşi benzeri olmayan reformları harekete geçirdik. Mardin'e son 15 yılda 25 katrilyon değerinde yatırım yaptık.

SİZLERE HER AN MÜJDEYİ VEREBİLİRİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. "Artık an meselesi, Afrin'e girdik giriyoruz. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: Mardin yeniden adeta bir dirilişin içerisinde. Yeniden bir tarih yazmaya hazır mıyız? (Bizi Afrin'e götür diyen halka) İhtiyaç olduğunda tabi ki ben bunu size bildireceğim. Böyle bir durum olduğu an da önce ben yürüyeceğim sonra sizi yanıma alacağım. Afrin'e girdik giriyoruz. Artık an meselesi. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz. Aldığım son rakama göre etkisiz hale gelen terörist sayısı 3569 oldu. Fetih yakın. Biz o müjdeye doğru yürüyoruz. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Terör koridorlarından yapılan taciz ateşlerinden bıktık ve gereğini yaptık.

SABIR SABIR SABIR... YETTİ ARTIK

Biz 780 bin km'ye nerelerden geldik biliyor musunuz? 18 milyon km'den buralara geldik. Bir terör koridoru ki oradan devamlı taciz ediliyoruz. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa taciz ediliyor. Sabır sabır sabır... Yetti artık dedik. Öyleyse gireceğiz... Bize dost görünenler girmeyin dedi. Sizi çok dinledik girmedik. Ne oldu? Roketlerle devamlı tacizler devam etti. Dedik artık durmayacağız. Ya Allah bismillah yürüdük.

