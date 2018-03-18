Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tatvan'ın Yumrukaya Köyü kırsalına dün operasyon düzenlendi. Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla yapılan arazi aramalarında PKK'ya ait 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise 144 büyük, 30 adet küçük boy pil ile 10 büyük tüp, 4 küçük tüp, 1 akü, çok sayıda örgütsel doküman, muhtelif giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.