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15 yaşındaki çocuk ablasını öldürmüştü: İfadesinden skandal sözler çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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15 yaşındaki çocuk ablasını öldürmüştü: İfadesinden skandal sözler çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’da ruhsal problemler yaşadığı iddia edilen 15 yaşındaki çocuğun, kendisinden bir yaş büyük ablasını sırtından bıçaklayarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde “Her evden kaçtığında başka bir erkek arkadaşının yanına gittiği için bıçaklamayı planlıyordum” dediği öğrenildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda psikolojik sıkıntıları olduğu ileri sürülen 15 yaşındaki E.İ., 16 yaşındaki ablası B.S.İ.’yi sırtından dört kez bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra emniyete teslim olan saldırgan kardeş işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sanık E.İ.’nin savcılıkta alınan ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ablam olaydan bir gün önce evden kaçtı. Babamla kendi imkanlarımızla bulduk. Evden her kaçtığında başka bir erkek arkadaşının yanına gittiği için bıçaklamayı planlıyordum. Eve geldiğimizde sırtına 3-4 kez bıçak ile vurdum. Ablam, ‘imdat ölüyorum’ diye bağırdı. Sigaramı ve çakmağımı yanıma alıp karakola teslim oldum. 1 haftadır kullanmam gereken psikiyatri ilaçlarımı kullanmıyordum, olay nedeniyle çok pişmanım."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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