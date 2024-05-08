Sosyal medyada gündem oldu, yorumlara 4 metrelik ekmekle cevap verdi

Sivas'ta ürettiği ekmeklerle adından söz ettiren ekmek ustası, sosyal medyadan hakkında yapılan yorumlara ve “Niye 3.80 de 4 değil” sorularına ürettiği 4 metrelik ekmekle cevap verdi.

Sivas’ın Zara ilçesindeki fırın işletmecisi Erdoğan Çiçek, sıradanın çok ötesinde bir boyuta sahip 3 metre 80 santimetre uzunluğunda ekmek üretti. Bunun üzerine sosyal medyada kendisine yapılan “Niye 3.80 de, 4 değil?” yorumlarına ithafen bu kez de 4 metrelik ekmek üretti.

'ARKADAŞLARIMIZI KIRMADIK, BİR DAHA YAPTIK'

Çiçek yaptığı açıklamada, “3 metre 80 santim yaptığımız ekmeğe bazı arkadaşlar ‘Niye 3.80 de 4 değil’ dedi. Biz de o arkadaşlarımızı kırmadık, 4 metre yaptık. Fırın da zaten tam 4 metre. O yüzden tam sıfırlayarak 4 attım. Yani 4.10 desem de imkan yok. 5 desen de yok yani. O yüzden arkadaşlarımızı kırmadık, bir daha yaptık” şeklinde konuştu.

Ürettiği 3 metre 80 santim ekmeğe çok güzel yorumlar da aldığını ifade eden Çiçek, “Sağolsun herkes paylaştı, beğendi. Çok da güzel yorumlar da aldım. Satış oldu, o anda ekmek bitti. Merak edenler oldu, kilo işi alanlar oldu, bu şekilde ekmek kısa sürede tükendi” dedi.