Kuzey Marmara otoyolunda panik! Yolda giderken bir anda alevlere teslim oldu
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Pendik Kuzey Marmara otoyolunda seyir halindeki bir minibüs alevlere teslim oldu. Alevler kontrol altına alındı, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Kurna mevkiinde seyir halinde olan Mercedes marka minibüsten dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden minibüs şoförü, yolun kenarında durarak araçtan indi.
Bu sırada minibüsten alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.