Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Müsteşarlığı sosyal medya hesabında yaptığı duyuruda, “Millî uydularımız üzerinden kontrol edilebilme özelliğine sahip olan iki adet Anka-S İHA daha TSK’ya teslim edildi” bilgisini paylaştı. TAI ise bugüne kadar iki adet ANKA-S İHA Sisteminin envantere teslim edildiğini hatırlatarak “14 Mart’ta tamamladığı teslimatlar ile göreve hazır hava aracı sayısını 4’e yükseltti” ifadesine yer verdi. Tam yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemleriyle operasyon sahasındaki her türlü zorluğa hazır olan ANKA-S, hava aracı kalkış meydanından bağımsız acil durum üslerine iniş yapabiliyor, link kaybı durumunda tanımlı meydanlara tam otonom iniş gerçekleştirebiliyor.

Anka-S İHA, Zeytin Dalı Harekâtı’nda da görev aldı.