Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından ilçenin çeşitli yerlerinde asılı olan terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın posterleri ÖSO kuvvetlerince parçalandı.
Afrin’de teröristbaşı Öcalan posterleri parçalandı
18.03.2018 - 15:31 | Son Güncelleme: 18.03.2018 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezindeki teröristbaşı Öcalan'ın posterleri parçalandı.
Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri,TSK,Özgür Suriye Ordusu,ÖSO,Zeytin Dalı Harekâtı,Afrin Öcalan,poster,
551091 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551091.aspx
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