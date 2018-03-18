Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından ilçenin çeşitli yerlerinde asılı olan terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın posterleri ÖSO kuvvetlerince parçalandı.