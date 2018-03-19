Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında TSK içerisinde FETÖ yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan muvazzaf askerler Emniyette ki ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Hakim tarafından savunmaları dinlenen muvazzaf subaylar; A.Z., A.T., Y.E., U.D., B.A., O.K., M.K., F.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.K., ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
9 muvazzaf askerden 8’ine tutuklama
19.03.2018 - 13:32 | Son Güncelleme: 19.03.2018 - 13:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırşehir merkezli 5 il ile KKTC’de FETÖ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 muvazzaf askerden 8’i tutuklandı.
Etiketler : Kırşehir,
551291 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551291.aspx
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